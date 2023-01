Les employeurs prévoient de ralentir le rythme des embauches au 1er trimestre

Les employeurs des trois régions du pays rapportent des intentions de recrutement positives : assez favorables à Bruxelles (+32 %) et plus prudentes en Flandre (+19 %) et en Wallonie (+18 %). Dans les trois régions, les perspectives d’emploi sont en baisse tant en comparaison trimestrielle qu’annuelle, indiquant un ralentissement de l’activité sur les marchés de l’emploi, note encore ManpowerGroup.

La demande de personnel qualifié reste forte et cela se vérifie dans les secteurs de la Finance et de l’Immobilier (+41 %) et dans le secteur de l’IT (+37 %) qui anticipent l’activité de recrutement la plus soutenue. Les intentions de recrutement sont nettement plus faibles dans le secteur Biens et Services de Consommation/Horeca/Retail (+9 %) et nulles dans le secteur Télécoms, Médias & ; Communications (0 %).