La police lutte contre les incivilités à Mons: des murs mis à disposition des graffeurs et tagueurs

Aux côtés de la Ville de Mons, les inspecteurs de police de la cellule mixte incivilités de la police de Mons-Quévy poursuivent les contrevenants qui ne respectent pas les lois et divers règlements de vie en société. « Si les problématiques liées aux détritus abandonnés sur la voie publique sont souvent relayées, il est moins question de la propreté des murs », constate la police.

« Afin de permettre aux artistes graffeurs et tagueurs de s’adonner à leur passion, la Ville de Mons a mis à disposition des MEL, des murs d’expression libre, sur plusieurs sites de son territoire », rappelle la zone. Avant d’ajouter : « Notre zone de police invite et encourage donc nos artistes à utiliser ces sites afin de respecter nos réglementations, et surtout le bien d’autres citoyens. »