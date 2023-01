Drame familial à Vaudignies: un registre de condoléances a été installé au sein de l’hôtel de Ville de Chièvres

Ce qui s’est passé vendredi dernier à Vaudignies a secoué tout un village et toute une région… Le 30 décembre, David Perremans commettait l’impensable. Séparé depuis un an et demi de son ex-compagne, Sara, l’homme devait ramener leurs deux enfants, Emmy (9 ans) et Marty (6 ans), à leur maman étant donné qu’ils sont en garde alternée. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu puisqu’en arrivant, il a aspergé la femme d’essence avant de prendre la fuite avec ses deux enfants dans la voiture. 50 mètres plus loin, au milieu des champs, il a ensuite mis le feu à son véhicule, se donnant ainsi la mort mais emportant également la vie de ses deux enfants. Arrivés très vite, les secours n’avaient rien pu faire face à cette horrible situation.

Ce terrible drame ne laisse, bien entendu, personne indifférent, y compris au sein de l’école des deux enfants. Une cellule psychologique a été mise en place, aussi bien pour les enfants que les enseignants de l’école de Lens. « Il est également prévu qu’il y ait un petit coin de recueillement », avouait dans nos colonnes de ce mercredi la bourgmestre de Lens, Isabelle Galant. « On a lancé plein d’idées, comme, par exemple, la plantation de deux arbres pour pouvoir s’y recueillir ».