La mauvaise nouvelle est confirmée dans les rayons de nos supermarchés: le prix du caddy de courses près de 20% plus cher selon Test Achats

Les produits qui ont le plus augmenté dans le panier d’achat de Test Achats le mois dernier sont les spaghettis (+53 %), les frites surgelées (+50 %), les feuilles d’aluminium (+47 %), les produits en papier tels que le papier de cuisine, le papier toilette et les mouchoirs en papier (+46 %) et l’huile de friture (43 %). Les aliments surgelés sont aussi nettement plus chers, semble-t-il, puisqu’ils coûtent en moyenne 23 % de plus qu’il y a un an. Les produits laitiers sont généralement 27 % plus chers, avec des valeurs extrêmes pour le fromage jeune (gouda) (+41 %), le beurre (+38 %) et le lait demi-écrémé (+30 %). Les œufs, quant à eux, sont devenus 29 % plus chers en moyenne.