Des entreprises de Gembloux et Andenne au salon CES de Las Vegas, le plus grand événement au monde consacré à la technologie

La Wallonie sera une nouvelle fois présente en ce début du mois de janvier (du 5 au 8) à Las Vegas, aux États-Unis, pour le salon Consumer Electronics Show (CES). Il s’agit déjà de la cinquième participation, depuis 2018, de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) au plus grand événement au monde consacré à la technologie. Elle y emmène 16 start-ups et PME, sans compter l’une ou l’autre entreprise belge qui fera également le déplacement. Ni la Flandre ni la Région bruxelloise n’y sont par contre officiellement représentées.

Du côté des PME, on retrouve Alvalux Medical (dispositifs de thérapie combinée à porter sur soi, Liège), Capflow (informatique de l’image, Thulin), Comtoyou (contenus audio et vidéos spécifiques à l’environnement commercial, Gembloux), E-peas (développement de semi-conducteurs, Mont-Saint-Guibert), Intopix (traitement d’images et de la compression vidéo, Mont-Saint-Guibert), Dapesco (efficacité énergétique et l’amélioration des performances, Louvain-la-Neuve) et Mintt (détection et prévention des chutes de personnes âgées, Bruxelles et Charleroi).