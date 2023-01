«Madoff, le monstre de la finance»: la folle histoire de celui qui sera arrêté pour une escroquerie à hauteur de 64 milliards de dollars racontée sur Netflix

En 2008 éclatait la plus grande affaire d’escroquerie de l’histoire, portant sur plus de 64 milliards de dollars. Un sujet en or pour Netflix, qui en tire un documentaire saisissant.

En 2008, une grave crise secouait le monde de la finance. Non, on ne vous parle pas de la crise des subprimes, mais bien de la chute de Bernard Madoff, arrêté pour une escroquerie portant sur plus de 64 milliards de dollars. Loin des actifs toxiques qui allaient ruiner l’économie de la planète, cet ex-maître nageur devenu courtier à 22 ans s’était spécialisé dans les produits « éthiques », bluffant son monde par sa rapidité de décision et ses intuitions géniales. Des entrepreneurs richissimes, des fondations caritatives prestigieuses (dont celle de Steven Spielberg) et des stars comme John Malkovich ou l’animateur Larry King lui faisaient confiance. Ils vont tous se retrouver ruinés.

Lire aussi «Un œil indiscret»: c’est quoi cette nouvelle série brésilienne sulfureuse disponible sur Netflix?

En réalité, le golden boy de Wall Street avait fondé son empire sur le bon vieux et parfaitement frauduleux système de Ponzi. Via son fonds Bernard Madoff Investment Securities, il percevait des capitaux à gérer en promettant des rendements inouïs, de l’ordre de 17 % par an. Ses clients recevaient des comptes rendus journaliers bidon super-rassurants. En réalité, il les payait avec l’argent des nouveaux investisseurs que sa réussite apparente attirait et il dilapidait le reste. Quand la crise des subprimes éclata et que ses clients voulurent récupérer leurs billes, il ne restait que des clopinettes ! Des proches complices se suicideront, près de 9000 plaintes seront déposées et Madoff sera condamné à 150 ans de prison. Là encore, une promesse impossible : il n’en aura pas effectué le dixième, mourant en cellule en 2021, à l’âge de 82 ans.