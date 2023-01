Une centaine de séismes naturels mesurés en Belgique en 2022

L’ORB a également enregistré 40 événements induits (secousses provoquées par l’activité humaine), 469 explosions de carrière et au moins 14 explosions au large liées à des destructions contrôlées de bombes des deux guerres mondiales par les armées belges, néerlandaise ou française.

En Belgique 17 séismes naturels et au moins 38 séismes induits ont été relevés par l’ORB, qui signale que la plus grosse activité sismique est survenue le 16 novembre à Dessel (province d’Anvers) avec une magnitude de 2,1. Ce tremblement de terre était lié aux activités géothermiques locales et a aussi été ressenti par les habitants de Mol et Retie. Trois autres événements ont été faiblement perçus à Ittre (Brabant wallon), Waimes (province de Liège) et Dessel l’année dernière, ajoute l’ORB.