Un homme contrôlé par la police de Liège car il roulait trop vite: deux armes et de la drogue ont été retrouvées

Ce mardi, un homme né en 1984 a été contrôlé par la police de Liège car il roulait trop vite. La patrouille a logiquement procédé à la fouille du suspect et de son véhicule. Elle a eu la main heureuse, puisque deux armes à feu et une quantité de drogue ont été découvertes. On parle de 66 pilules d’XTC et du LSD.

Des messages compromettants ont également été trouvés dans son GSM. Le suspect est bien connu de la justice pour d’autres faits. Le parquet de Liège a décidé de mettre le dossier à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt.