Liberté de parole parlementaire dans le cadre du Kazakhgate: la condamnation de Georges Gilkinet confirmée en cassation

La décision de Cassation, qui date du 22 novembre dernier, « est majeure et vient rétablir les faits », selon le conseil de Patokh Chodiev, Me Pascal Vanderveeren. « Elle démontre que la justice belge demeure indépendante et souveraine, fondant ses décisions sur le droit. Cette décision démontre enfin que le respect du droit s’impose à tous les citoyens, y compris aux responsables politiques de premier plan », a-t-il ajouté, dénonçant « le sensationnalisme de la politique spectacle ».