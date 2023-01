Scandale lors d’un match de réserve: présent au bord du terrain en train de fumer une chicha, un joueur de 22 ans essuie des insultes racistes de la part de l’arbitre, le frappe et écope de… 25 ans de suspension!

En voilà un qui ne devrait plus toucher un ballon avant un bon bout de temps… Comme le rapportent nos confrères de Sud Ouest, tout a commencé lors d’un match de réserve entre le FC Gironde-La Réole et Monségur en octobre dernier. Venu assister à cette rencontre avec trois amis, un joueur de 22 ans, actif au sein du club, se trouvait sur le bord du terrain, en train de fumer la chicha. Ce qui n’est, soyons honnêtes, pas le comportement le plus sportif qui existe. Mais ce n’est rien en comparaison des faits qui ont suivi…

Une dispute a éclaté entre les amateurs de narguilé et la secrétaire du club. À tel point que la rencontre a dû être interrompue, le temps de l’intervention de la gendarmerie. Sauf que, au cours de cet incident, l’arbitre de la rencontre, également affilié au sein du club girondin, aurait tenu des propos racistes à l’encontre des jeunes hommes. Des propos qui n’ont en aucun cas leur place sur un terrain de foot (ni nulle part, d’ailleurs), et qui ont mis le spectateur-fumeur de chicha hors de lui. À la fin de la rencontre, celui-ci est revenu pour en découdre avec le quadragénaire. Ou plutôt pour le tabasser à coups de pieds et de poings.

Une scène particulièrement violente qui a entraîné une suspension de 25 ans à l’encontre du joueur de 22 ans. Ce dernier échappe donc à la radiation à vie, seule sanction plus sévère que celle dont il a écopé. Même si, avec une suspension qui court jusqu’à ses 47 printemps, il y a fort à parier qu’il ne fera pas une grande carrière dans le monde du ballon rond…

Notons tout de même que l’arbitre a quant à lui été exclu de son club, qui a déclaré « ne pas tolérer de propos racistes dans un stade de football ». Ce qui est on ne peut plus normal…