Un camion arrache des câbles électriques à Courcelles, une dizaine de maisons sans courant et la rue bloquée à la circulation

Un lampadaire public, attaché à une façade, a lui aussi été détaché et est tombé sur une voiture en marche. Heureusement, le choc n’a pas provoqué de blessés.

Une dizaine de maisons sont sans courant et une trentaine n’a plus accès à Internet. Les services de Voo et d’Ores sont sur place pour essayer de régler le problème le plus rapidement possible. Les pompiers et la police sont sur les lieux également.

F.V.H.

F.V.H.

F.V.H.