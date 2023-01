L’improbable look de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pour passer inaperçu à New York (vidéo)

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi passent du bon temps à New York. Les deux stars du Paris Saint-Germain ont profité de quelques jours de congé pour se rendre aux États-Unis, où ils ont notamment été voir un match de NBA entre Brooklyn et San Antonio ce lundi.

Et afin de pouvoir profiter tranquillement des rues new-yorkaises, les deux joueurs, qui se sont affrontés en demi-finale de la Coupe du monde, ont opté pour un look pour le moins improbable, leur permettant de passer incognito dans la foule. On vous laisse admirer.