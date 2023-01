Amilcare, ancien tenancier de la buvette du Sporting et de la Taverne le Brabançon, s’en est allé: «Nous repassions par son établissement, en cas de victoire comme de défaite», se souvient Daniel Mathy

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Amilcare Bertozzi est né à Cartoceto’Pesaro, en Italie, le 18 avril 1938. Mais c’est en Belgique, et plus précisément à Charleroi, que l’homme a passé une bonne partie de sa vie. Il y a notamment tenu la buvette du Sporting. « Avant la création du nouveau stade, il y avait un club de tennis où se trouve actuellement le parking, avec cette petite buvette. Elle fonctionnait aussi bien les soirs de match des Zèbres que lors des interclubs », se souvient Luc Parmentier, élu Ecolo et figure bien connue de la vie carolo.