Euro de shorttrack: une sélection record pour la Belgique, avec huit patineurs présents à Gdansk

Hanne Desmet, médaillée de bronze sur 1.000m aux JO de Pékin en février dernier, et son frère Stijn seront les deux fers de lance de la sélection belge. Tineke den Dulk, Alexandra Danneel, Ward Pétré, Adriaan Dewagtere, Rino Vanhooren et Warre Van Damme complètent la délégation.

En plus des épreuves individuelles (500m, 1.000m et 1.500m), la sélection du coach Ingmar van Riel participera aussi au relais mixte (2.000m) et au relais messieurs (5.000m).