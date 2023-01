Sordide viol d’une étudiante de 21 ans sur le campus de l’ULB: «Le présumé violeur interpellé», indique le parquet de Bruxelles

Mercredi 28 décembre, vers 20h45, une étudiante de 1ère année en bioingénieur a été victime d’un viol sur le campus de l’ULB, celui de la Plaine plus précisément. Selon un proche de la victime, elle aurait été violemment tabassée et violée à quelques mètres des bâtiments NO et BC où elle participe habituellement aux travaux pratiques et laboratoires de mathématique, biologie et chimie dans le cadre de ses études.

« L’agresseur, dont l’acte paraît clairement prémédité, connaît l’absence de mesures de sécurité du Campus. Il a attendu une proie le long du chemin principal emprunté par les étudiants pour se rendre aux locaux d’étude mis à leur disposition par l’ULB en cette période de blocus. Il a attrapé sa victime sur ce chemin et l’a ensuite traînée sur plusieurs mètres dans l’obscurité la plus totale », relate le proche de la victime. « Le viol, d’une extrême gravité, particulièrement abject et sordide, a duré un certain temps sans qu’aucune caméra ne repère le drame et qu’aucun service de gardiennage de l’ULB n’intervienne, et ce malgré les hurlements de la victime durant toute la durée de l’agression. », nous alerte un proche de la victime.

Nombreuses séquelles

La victime a été emmenée d’urgence en ambulance au CPVS (Centre de Prévention des Violences Sexuelles) après avoir dû regagner toute seule son domicile dans le quartier du cimetière d’Ixelles. « Elle porte de nombreuses séquelles physiques. Le profond traumatisme psychologique affectera toute sa vie. En outre, la victime ne sort plus de son domicile (crises d’angoisses, insomnies, peurs paniques…). Vu la violence des faits, comment la victime pourrait-elle encore retourner suivre ses cours sur ce campus en toute confiance ? », s’interroge le proche de la victime.

Mais les conséquences ne s’arrêtent pas là. Après le blocus de décembre s’ensuivent les examens qui commencent… en janvier. « Elle est dans l’impossibilité de poursuivre son blocus afin de préparer ses examens universitaires qu’elle aurait dû présenter à partir du 9 janvier. Certains examens auront lieu à proximité des bâtiments où a eu lieu l’agression. Les étudiants qui présenteront leurs examens en janvier ne seront clairement pas en sécurité sur le Campus de la Plaine », estime-t-il.

Une enquête policière est en cours et un juge d’instruction a été désigné. La victime a pris un avocat pour défendre ses intérêts. « Ses parents insistent sur la responsabilité de l’ULB qui n’assure pas la sécurité de ses étudiants. En effet, le Campus de la Plaine a déjà fait l’objet de plusieurs dénonciations par d’autres étudiants qui s’inquiètent du manque de sécurité et du risque d’agressions », termine le proche de la victime.

« Nous pouvons vous confirmer qu’une instruction est en cours et qu’un suspect est placé sous mandat d’arrêt. Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait », indique le porte-parole du parquet de Bruxelles