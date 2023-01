Le réveillon de Nouvel An a tourné au cauchemar pour Sebastiaan, 31 ans: «Je me souviens que mon cou était en feu»

« Je me souviens que la zone de mon cou était en feu et que j’ai couru au premier étage de ma maison pour prendre une douche », raconte Sebastiaan à nos confrères de GVA. Sous le choc, le jeune homme s’est ensuite évanoui. Lorsqu’il s’est réveillé le lendemain, il se trouvait centre de grands brûlés ZNA Stuivenberg à Anvers.

Après plusieurs jours d’hospitalisation, Sebastiaan a pu rentrer chez lui, mais garde de nombreuses séquelles. Il tousse et souffre d’acouphène suite à la détonation. « Mais ce qui me fait le plus peur, ce sont les éventuelles cicatrices », avoue-t-il. A l’heure actuelle, il ne sait toujours pas ce qui a été lancé dans le feu.