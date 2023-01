Mauvaise surprise pour Margot en consultant ses relevés bancaires: «Nous avons perdu 13.000 euros en 9 mois, c’est un truc de fou»

Comment expliquer de telles pertes ? « Des fonds d’épargne-pension prennent la forme d’organismes de placement collectif et sont soumis à la performance des marchés financiers », explique le service presse de Febelfin, la fédération du secteur financier, à nos confrères. Dans le cas de Margot et son époux, il s’agit d’un type défensif, soit celui qui assure le moins de risques quant au rendement de leurs investissements. Il existe également des fonds de type neutre ou encore dynamique.

« On épargne depuis 35 ans au moins », relate Margot à nos confrères de RTL Info. Et pourtant, elle a constaté une large perte en consultant les relevés de banque concernant son épargne-pension. « On s’est rendu compte que, de trois mois en trois mois, ce n’est pas 10.000 mais 13.000€ qu’on a perdus ensemble. C’est un truc de fou ».

Si l’épargne de Margot et son mari a été rudement touchée, c’est donc en raison de la forte volatilité des marchés financiers ces derniers mois, due notamment à l’inflation. « En réponse à l’inflation élevée, les banquiers centraux relèvent régulièrement les taux d’intérêt, ce qui a toutefois un effet négatif sur la croissance économique et la valorisation des obligations et des actions », indique Febelfin. Si les actions et obligations diminuent, cela entraîne une baisse de fonds, ce qui explique la perte du couple, qui reste néanmoins très élevée par rapport à d’autres Belges en fin de carrière.