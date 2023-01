«Arrête de boire!»: Sergio Agüero raconte son engueulade avec Lionel Messi après le sacre mondial de l’Argentine

Présent avec le groupe de l’Argentine lors de la Coupe du monde, Sergio Agüero a bien fêté le sacre mondial des Argentins… et même peut-être un peu trop !

Comme il l’a expliqué sur sa chaîne Twitch, Agüero avait abusé de l’alcool après la victoire contre la France, au point de terminer dans un sale état et même de s’embrouiller avec son grand ami Lionel Messi.

« J’ai beaucoup bu, mais je ne mangeais pas, c’est pour ça qu’il m’a frappé. Nous étions champions du monde ! (…) À un moment donné, Leo s’est mis en colère et m’a dit ‘arrête’ », confie Agüero. « Comment je pouvais arrêter ? Nous étions champions du monde. J’étais si heureux, je pense que mon cœur était dans un état parfait. Et parce que j’étais content, j’ai bu le double d’alcool ».

Et l’ancien buteur de Manchester City a même failli aller fêter le titre en Argentine et oublier son fils… « Ils m’ont dit de me dépêcher de venir avec eux, que l’avion partait. J’étais prêt à partir avec les gars et puis je me suis souvenu que j’avais mon fils dans l’appartement, que je ne pouvais pas le laisser là. J’ai appelé Benjamin (son fils de 13 ans) et je lui ai dit que je le récupérais. J’étais tellement amoché que j’ai tout oublié ! »