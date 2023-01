8 nouveaux projets pour encourager les femmes dans l’entrepreneuriat à Bruxelles

Le baromètre de l’entrepreneuriat féminin de hub.brussels publié en 2020 révélait qu’en 10 ans, le nombre de femmes indépendantes avait progressé de 30 % en Région bruxelloise, voire même de plus de 50 % pour les indépendantes complémentaires. Mais il relevait aussi que les hommes restent 2,5 fois plus nombreux que les femmes à exercer une activité en tant qu’indépendant à Bruxelles. Dans une perspective d’égalité, d’émancipation et d’inclusion, pour donner les clés aux femmes sous-représentées dans le monde entrepreneurial, l’appel à projets « Women in Business » a été lancé. Au total, parmi les 39 projets qui ont été examinés par le jury, 8 ont été retenus. Le gouvernement bruxellois a marqué son accord sur l’octroi de subsides, pour un montant total de 490.000 euros, afin de financer les huit projets retenus. Ils ont obtenu entre 35.000 et 100.000 euros pour se développer.

Huit lauréats Avec Women in food, BeCook vise à accompagner les femmes migrantes qui ont le désir de lancer une activité entrepreneuriale dans le secteur de l’alimentation et de l’agro-alimentaire.

Growfunding et Crédal veulent offrir un nouveau parcours d’inspiration et d’accompagnement à l’entrepreneuriat à un public féminin grâce à Rêv’Elles

SheMeansBusinessBrussels est un programme de coaching individuel destiné aux femmes de diverses origines qui n’ont pas encore établi de plan d’affaires. Lead Belgium propose le programme WoBizz ! qui s’adresse aux femmes issues d’un parcours migratoire et en situation de précarité socio-économique. Femmes Fières & Beabee cherchent à aiguiller les femmes entrepreneures dans la croissance de leur entreprise avec un programme de 9 mois, Shifting Standards. We Rise est un projet piloté par l’espace de coworking Womade qui partage un réseau solide et offre un système de mentorat. Women in textile propose un accompagnement d’un an pour les créatrices qui portent des projets textiles durables. Enfin, le projet Assowomen s’adresse au secteur associatif