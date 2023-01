Après avoir reçu une facture d’électricité de 4.201€, la vie de Cathy va pouvoir reprendre normalement: «Psychologiquement, cela m’a beaucoup pesé»

La vie de Cathy Bulens peut redevenir normale. La dame de 53 ans et résidente de Zandhoven, dans la province d’Anvers, avait annoncé en fin d’année avoir reçu une proposition de Luminus pour anticiper son paiement d’électricité de 4.201 €.

Elle qui ne surconsomme pas a pris peur : « Je vis avec une allocation de 1.229 euros par mois, je n’ose presque plus faire à manger ». Cathy s’est donc montrée très sceptique quant à l’annonce de cette hausse : « En décembre de l’année dernière, elle de 1.160 euros. Aujourd’hui on me propose de payer 4.201 euros. »