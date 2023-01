Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au lendemain de cet incident violent, la vie a repris son cours à l’agence de paris sportifs Ladbrokes située rue Saint-Pierre à Huy. Les clients se succèdent pour parier à l’une des neuf machines accessibles. Pour les accueillir, la commissionnaire, qui a vécu un véritable traumatisme.

Elle ne veut pas divulguer son identité. On l’appellera Sarah. Elle est méfiante. « Je suis désolée, mais quand vous êtes arrivé, j’ai eu peur. Je deviens parano », nous confie-t-elle, encore sous le choc.

Sarah nous demande nos coordonnées et nous prend en photo. Une obligation depuis début octobre dans toutes les agences de paris sportifs. « On a perdu beaucoup de clients, plus de la moitié mais c’est pour protéger les joueurs trop réguliers. »

Quelques minutes

Après quelques minutes, elle accepte de répondre à nos questions. Non sans une pointe d’émotion. « Il était environ 18h. Un client venait d’arriver. Trois jeunes individus, cagoulés, sont entrés et étaient armés. »