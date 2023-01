Ronny Deila se veut réaliste sur le mercato du Standard: «Nous n’avons pas d’argent à dépenser»

C’est une période de l’année qu’il reconnaît ne pas apprécier. Ronny Deila se satisfait d’un groupe talentueux et motivé, « car tous les joueurs présents veulent rester au Standard », dit-il, considérant évidemment que Raskin et Amallah n’en font plus partie.

Dans l’idéal, le club liégeois aimerait recruter dans toutes les lignes. Mais Ronny Deila a tenu à calmer les supporters qui aiment forcément s’emballer lors des périodes de mercato : « Nous n’avons pas d’argent à dépenser », tempère-t-il. « Nous devons créer de l’argent pour pouvoir en utiliser. C’est la réalité du club aujourd’hui. Il faut être honnête avec les gens. Le club sort progressivement d’une situation financière difficile, avec une dette de 20 millions d’euros à résorber. Les propriétaires travaillent dur en coulisse pour ramener le club à un certain niveau. Nous payons les dettes du passé. Et c’est clair que nous n’avons pas d’argent pour faire ce que l’on veut. Je ne me plains pas, mais tout le monde doit comprendre la situation. »

Lire aussi Quels renforts pour le Standard lors du mercato hivernal? Les Rouches veulent s’offrir un joueur par ligne!

Des propos qui permettent de saisir l’importance des dossiers Raskin et Amallah. La vente de ces deux joueurs permettra forcément au Standard d’investir dans de nouveaux profils. « C’est le souci : ces deux joueurs ont été développés ici mais au final, ils pourraient ne pas rapporter d’argent. Ce n’est pas juste selon moi. Il faut trouver un équilibre, entre développer des joueurs, des jeunes, pour en faire des plus-values et avoir des éléments de qualité à l’entraînement, comme Zinckernagel. Mais avoir des garçons en prêt, ce n’est pas l’idéal non plus. »

Avec le marché ouvert en toile de fond, Ronny Deila doit, lui, se concentrer sur la venue de Saint-Trond vendredi à Sclessin. Ce sera sans Renaud Emond, blessé un mois, Nathan Ngoy et Gilles Dewaele, bloqués à l’infirmerie.