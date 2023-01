Près de Rouen, des cours d’effeuillage burlesque pour reprendre confiance en soi

D’un geste lascif, Cindy Lécuyer, nom de scène Nidcy Namite, retire son gant de satin rouge. Puis joue avec une écharpe en plumes, qu’elle fait glisser le long de ses épaules. Sur scène, elle s’effeuille avec délicatesse. L’art de faire durer. L’éloge de la lenteur. « Le but du burlesque est que le public participe, raconte-t-elle. Plus c’est le cas, plus on se déshabille. »

Chanteuse et maquilleuse au quotidien, Cindy Lécuyer pratique l’effeuillage burlesque depuis un an. « Mais cela fait une dizaine d’années que j’observe ce milieu qui m’attire. » Elle s’est lancée sur des scènes ouvertes, à Paris, Nantes. S’est construite une image glamour. En sortant de sa zone de confort. « On dit que l’effeuillage burlesque est la grand-mère du strip-tease. On raconte une histoire, on se transforme. Quand je chante, il n’y a pas cette interaction avec le public ; là, le défi, c’est d’aller chercher les gens. Les provoquer, s’asseoir sur leurs genoux. »