OnePlus lance son année 2023 avec le «OnePlus 11 5G» et les «OnePlus Buds Pro 2»

La nouvelle année est enfin lancée au niveau des smartphones. Et c’est OnePlus qui est la première marque à communiquer en dévoilant les grandes lignes de son prochain « OnePlus 11 5G » qui offrira un look caractéristique. Dans sa présentation, le constructeur chinois ne compte pas bousculer ses habitudes puisqu’il promet de perpétuer « l’héritage de la marque en matière de rapidité et de fluidité des performances, complétées par un système de caméra Hasselblad de pointe et un design rationnel ». « Les performances rapides et fluides sont dans l’ADN de OnePlus », déclare Louis Li, le président de OnePlus China. « Le OnePlus 11 5G excelle à nouveau en termes de performances sur smartphone. »

On retrouve en tout cas de belles promesses sur la fiche technique : un Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM, une charge rapide SUPERVOOC de 100W, une batterie dual-cell de 5000 mAh, un écran AMOLED 120 Hz 2K A+ de 6,7 pouces, un capteur principal IMX890 50MP, un capteur ultra-large IMX581 48MP et un objectif portrait IMX709 32MP. Toute cette partie photo sera également accompagnée de la technologie Hasselblad