Sheila: «A côté de chaque joie, j'ai eu un drame» Si vous avez raté la diffusion de ce documentaire sur la RTBF, c'est l'occasion de vous rattraper. La chanteuse s'y dévoile avec émotion.

« Johnny, c’est la tour Eiffel, Sheila, c’est l’Arc de Triomphe. » C’est ainsi que Michel Drucker définit Sheila dans le documentaire consacré à l’interprète de « Bang bang ». Et c’est vrai que son palmarès a de quoi donner le tournis. Six décennies de carrière, 70 millions de disques vendus. La petite marchande de bonbons s’est imposée dans la durée. Même si ses plus gros succès sont derrière elle, la petite fille de Français moyens continue de faire des albums et de remplir les salles. Dans le docu, elle revient sur ce parcours exceptionnel, loin de l’image caricaturale que certains ont parfois d’elle. « J’ai vécu 100 vies en une », dit-elle. Morceaux choisis. de videos Enfance : « J’ai été très aimée par mes parents, même si je ne les ai pas vus beaucoup, car ils faisaient les marchés et se levaient à 4h du matin. À 15 ans, j’ai commencé à les accompagner sur les marchés. Je n’ai pas eu une enfance aisée, mais je n’ai manqué de rien. C’est parce que j’ai des parents comme ça que je suis comme je suis. »

Ses débuts et la perte de liberté : « A 16 ans et demi, j’ai été projetée dans la gloire sans même m’en rendre compte. Ça a été très vite car j’ai eu un tube, L’école est finie. Mais ça a aussi été ma perte de liberté. Du jour où on a entendu cette chanson, je ne pouvais plus sortir dans la rue. J’étais harcelée par les gens qui me suivaient. J’avais l’impression d’être étouffée. De cette époque-là, j’ai gardé la peur de la foule. »

Les couettes : « Elles ont été créées par un coiffeur qui a pris mes cheveux et a fait deux nœuds. Et ça me correspondait totalement. Je n’ai porté cette coiffure qu’un an, mais c’est ce qui a fait aussi mon image. »

Lire aussi Sheila: «Je ne suis pas prête à prendre ma retraite» La rumeur « Sheila est un homme » : « Tous les quinze jours, j’avais une couverture de la presse à scandale disant que j’étais un homme. C’est horrible. Je ne pense pas que beaucoup de gens ont compris le désespoir que je vivais. J’ai fait filmer mon accouchement pour que mon fils ne puisse pas s’imaginer un jour que peut-être je ne sois pas sa maman. » Ringo : « C’est plutôt un beau mec, dans la lignée de Mike Brant. Il m’avait tapé dans l’œil. Mais la vie de couple a été un échec. » Ses années disco : « Pour moi, le disco est synonyme de liberté. C’est comme si j’avais pris mon envol d’un seul coup. Moi qui ne sortais jamais, j’ai fait les boîtes de nuit. On avait décidé de monter un groupe, S.B. Devotion. Je savais que si on disait que c’était Sheila qui chantait, le disque allait direct à la poubelle. C’est monté directement dans les hit-parades. Ma jeunesse, c’est à ce moment-là que je l’ai vécue. »