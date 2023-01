Voici quand sera ramassé votre sapin de Noël dans votre commune: «L’arbre doit être dénudé de toute décoration et doit être hors de son pot»

Dans la plupart des communes carolos, l’intercommunale TIBI récoltera les sapins de Noël, dénudés de leurs décorations et de leur pied, le samedi 14 janvier 2023. Ce sera le cas à Aiseau-Presles , Charleroi (et toutes ses anciennes communes), Châtelet , Farciennes , Fleurus , Fontaine-l’Evêque , Gerpinnes , Ham-sur-Heure-Nalinnes , Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles.

Pour les personnes qui ont fait le choix de mettre un sapin naturel dans leur salon, il n’est pas toujours possible de le replanter pour le réutiliser l’année prochaine. Vous pouvez donc vous en séparer pour le recycler.

À Anderlues , TIBI récoltera les sapins le lundi 16 janvier. Et le lendemain, ce sera au tour des sapins des Bons Villers d’être ramassés.

Les services de TIBI précisent que « seuls les sapins naturels débarrassés de leurs décorations et de leur socle seront ramassés. Les seaux, pots, mottes de terre sont interdits. Il est demandé de sortir votre sapin de Noël la veille ou suffisamment tôt, car comme pour toutes les collectes en porte-à-porte, celle-ci démarre à 06h. La collecte des sapins naturels s’effectue dans des camions spécifiques et les sapins collectés seront ensuite compostés à la plate-forme industrielle de compostage Sambre-compost à Farciennes. Si vous ne souhaitez pas attendre cette date, vous pouvez rapporter votre sapin naturel au recyparc, dans les déchets verts. »

Par le service Travaux

Du côté de Thuin, les conifères seront récoltés en deux phases par le service Travaux. Pour les entités de Biercée, Biesme-sous-Thuin, Leers-et-Fosteau, Ragnies et Thuin. Les sapins doivent être sortis impérativement le dimanche 8 janvier. Ils seront ramassés dans la semaine. Pour les entités de Thuillies, Donstiennes et Gozée. Les sapins doivent être impérativement sortis impérativement le dimanche 15 janvier et seront ramassés dans le courant de la semaine.

À Lobbes, commune voisine, les arbres seront aussi récoltés en deux phases. Le lundi 09 janvier, ce sera à Bienne-lez-Happart, Mont-Sainte-Geneviève et Sars-la-Buissière. Et le mardi 10 janvier 2023, ce sera à Lobbes. La collecte en porte à porte se déroulera à partir de 8h. Le sapin doit être déposé devant l’habitation la veille à partir de 18h et avant 8h le jour de la collecte.

A Erquelinnes, le service technique communal assurera une collecte les lundi 16 janvier à Solre-Sur-Sambre, mardi 17 janvier à Erquelinnes, mercredi 18 janvier à Grand-Reng et jeudi 19 janvier à Montignies-Saint-Christophe, Hantes-Wihéries et Bersillies l’Abbaye.

Alors qu’à Merbes-le-Château, la collecte se fait du 09 au 13 janvier. « Les gens sortent leur arbre dénudé et sans pied sur le trottoir, et les ouvriers le ramassent lors de leur passage », commente la Ville.

Et à Courcelles, les sapins seront collectés du lundi 09/01 au vendredi 13. Il est nécessaire de s’inscrire auprès du service espaces verts.