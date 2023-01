«Cannes Comedy Show»: et encore une nouvelle émission pour Camille Combal sur TF1

À côté de ses émissions récurrentes comme « Danse avec les stars » ou « Mask Singer », ce qui motive surtout Camille Combal, c’est de créer de nouvelles émissions, d’essayer de nouveaux formats. Quitte parfois à se planter avec des programmes comme « Welcome back » ou « Stéréo club », oubliés aussi vite qu’ils sont passés à l’antenne. Mais qu’importe s’il y a des déconvenues, il persiste.

Il débute ainsi l’année avec une nouvelle émission d’humour, enregistrée depuis le Palais des festivals, à Cannes. On aura donc droit à un beau panel d’humoristes français, avec Kev Adams, Arnaud Ducret, Jeff Panacloc, Mathieu Madénian, Chantal Ladesou, Tom Villa, Florent Peyre, et on en passe. Au menu, des sketchs, des magnétos inédits, mais aussi des happenings décalés de Combal en personne.