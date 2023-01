VW ID.7 : une autonomie de folie !

La voici donc, la grande sœur de l’ID.5. Camouflée, certes, mais on en sait un peu plus sur les spécificités de ce nouveau modèle. A commencer par son autonomie qui atteint 700 km selon les normes WLTP. Dérivée du concept Aero 3 initialement présenté en Chine, l’ID.7 propose un très long empattement de 2,97 m qui devrait offrir un maximum d’espace à bord. On sait aussi qu’elle sera équipée de série de l’affichage tête haute à réalité augmentée, d’un grand écran tactile de 15 pouces et d’un système de climatisation intelligent.

Peinture électroluminescente

Le véhicule présenté au CES de Las Vegas est camouflé avec une peinture spéciale composée de 40 couches, dont certaines sont conductrices et d’autres isolantes. Ce système électroluminescent permet d’éclairer la voiture sous la couche de peinture supérieure en contrôlant 22 zones séparément pour un effet visuel surprenant, en rythme avec la musique.