DBS 770 Ultimate : la plus puissante des Aston Martin

D’ici quelques jours, le constructeur de Gaydon lèvera le voile sur une version extrême de la DBS Superleggera. Si cette GT 2+2 atteint pour l’instant 725 ch, la marque annonce que le moteur V12 5,2 litres va être porté à 770 ch, ce qui en fera l’Aston Martin la plus puissante de l’histoire, si on excepte les hypercars Valkyrie et Valhalla.

499 exemplaires

Pour l’instant, Aston Martin ne dévoile qu’un petit bout de la malle de coffre, mais cette DBS 770 Ultimate, qui ne sera produite qu’à 499 exemplaires, bénéficiera d’une mise au point spécifique, notamment en ce qui concerne l’aérodynamique. Le lancement officiel est prévu d’ici quelques semaines.