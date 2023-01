«Angèle, M. Pokora, Mylène Farmer: ils ont fait 2022»: un bon millésime pour la musique Emilie Dupuis évoque les chanteurs, belges notamment, qui ont marqué de leur empreinte l’année écoulée. Isopix

Par Frédéric Seront

Bon, ça fait déjà une semaine qu’on est passés à 2023, mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder une dernière fois dans le rétroviseur. Emilie Dupuis va ainsi revenir sur les chanteurs phares des douze derniers mois. Et il faut reconnaître que 2022 a été plutôt un bon cru sur le plan musical, après deux années qui avaient été marquées par la crise sanitaire. On a même carrément connu un embouteillage de sorties début novembre : en l’espace de deux semaines, on a vu déferler dans les rayons les nouveaux albums de Jenifer, Axelle Red, M. Pokora, Garou, Patrick Bruel, et on en passe. Impossible de tous les énumérer ! de videos La liste des artistes choisis pour l’émission de RTL est donc forcément non exhaustive. Les dix personnalités sur lesquelles le programme se penchera seront Mylène Farmer, M. Pokora, Jenifer, Angèle, Vianney, Mentissa, Bilal Hassani, Pierre de Maere, Stromae et Loïc Nottet. Un choix assez logique. Mylène Farmer a fait un retour fracassant dans les charts avec son nouvel opus, « L’emprise », et s’apprête à faire une tournée des stades, qui s’arrêtera l’été prochain au Roi-Baudouin. Stromae, de son côté, a également réalisé un come-back tonitruant, après neuf ans d’absence, avec son troisième album, « Multitude ». Jenifer, elle, a fêté ses vingt ans de carrière, tout comme M. Pokora. Deux artistes issus d’émissions télé (« Star Academy » et « Popstars »), et qui, alors que certains ne donnaient pas cher de leur peau à leurs débuts, sont toujours bien présents deux décennies plus tard. Même si leurs derniers disques ont marqué un fléchissement notable dans les ventes, ils continuent de remplir les salles.

Bilal Hassani, lui, n’est pas ce qu’on appelle un gros vendeur, par contre, sa personnalité ne laisse pas indifférent et il est arrivé à imposer son style comme juré dans « Danse avec les stars », un an à peine après y avoir participé comme candidat. Mentissa est, pour sa part, l’une des nouvelles pépites musicales belges, avec la chanson « Et bam ! », écrite par son coach de « The Voice » France, Vianney, et la sortie de son premier album. Quant à Angèle, elle vient de remplir quatre soirs de suite Forest National, une semaine après un Sportpaleis d’Anvers sold out ! C’est ce qu’on peut appeler l’année de la confirmation.

