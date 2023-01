Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Kevin De Bruyne a recouvré le feu sacré. Méconnaissable il y a plus d’un mois avec les Diables rouges au Qatar, le maestro de Manchester City s’est retrouvé. Une dizaine de jours de vacances en Laponie, avec les siens, pour oublier ses démons qataris et se remettre dans le bon sens de la marche. Pour son retour avec les Skyblues, son sourire et sa légèreté dans les mouvements sont à nouveau visibles à l’œil nu. Si tout n’est pas encore parfait dans l’exécution et qu’une certaine frustration n’est jamais bien loin de s’incruster sur son faciès, il en a profité pour agrémenter ses statistiques personnelles.