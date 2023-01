«Capitaine Marleau»: Zahia et Catherine Ringer au casting d’un épisode inédit sur la Une

Nouvel épisode inédit des enquêtes de la capitaine la plus atypique du petit écran, qui, toujours coiffée de sa chapka, doit cette fois se pencher sur la disparition d’une strip-teaseuse d’un célèbre cabaret parisien.

Lire aussi «Pourquoi j’ai accepté cette humiliation?»: Corinne Masiero («Capitaine Marleau»), victime d’inceste, se confie sans tabou

Et comme à son habitude, la réalisatrice Josée Dayan a réussi à réunir un casting de ouf côté guest stars. Jugez plutôt : on retrouve tout à la fois Catherine Ringer, en directrice de l’établissement, et la sulfureuse Zahia Dehar, qui avait fait scandale en 2008 dans une affaire de prostitution impliquant des joueurs de l’équipe de France de football (notamment Franck Ribéry), qui avaient eu des relations sexuelles tarifées avec elle à une époque où elle était encore mineure.