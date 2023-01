L’hôpital psychiatrique du Rouvray récompensé pour ses ateliers jardins

Depuis 2009, la direction a inscrit dans son projet d’établissement sa volonté d’agir dans une logique de développement durable et de biodiversité. Une démarche qui se traduit notamment par l’accueil d’une association d’insertion pour une culture maraîchère et par des médiations jardin.

Ici, le végétal est roi : 54 ha de pelouses, 3 500 arbres à élaguer et à sécuriser, un verger et un poulailler conservatoires, trois potagers… Et pourtant, il s’agit d’un hôpital, celui du Rouvray. Spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales, il se déploie sur un site de 80 ha, à cheval sur les communes de Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray.

« Ces médiations servent à faire percevoir aux patients qu’ils ont des compétences, à mettre en valeur des choses qu’ils ne savent pas d’eux-mêmes », expose le Pr Priscille Gerardin, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Rouen et au Rouvray. Au même titre que les médiations arts plastiques, danse ou cuisine. À ceci près que la nature offre un avantage supplémentaire dans la prise en charge du malade : « Le soin psychique a la particularité de se situer dans une temporalité longue comme la nature, contrainte par le rythme des quatre saisons. Il y a beaucoup de résonance entre les deux. »

« C’est le prétexte à se retrouver sans blouse blanche à parler de tout sauf de leur pathologie », commente Bertrand Bredel, responsable du parc et des jardins et moniteur-éducateur. « On n’a pas d’a priori sur leur pathologie, leur histoire. On n’est pas dans une unité d’hospitalisation », complète Stéphane Charles, responsable des serres et également moniteur-éducateur, qui prend néanmoins part aux réunions de soignants pour apporter ses observations.

Soigner autrement

Préparation des semis, rempotages, arrosages… « On est dans la question de la vie et de la mort. Pour qu’elle vive, la plante nécessite qu’on en prenne soin comme d’un enfant, glisse la psychiatre. À travers ces médiations, on est vraiment dans du soin, pas dans de l’occupationnel. C’est tout aussi important que de la prescription médicamenteuse. »

« Ça nous permet de nous évader du monde, de l’hôpital… » Naïla* apprécie particulièrement cette activité. Qu’elle ait les mains dans la terre ou qu’elle réalise une composition végétale pour décorer la table de Noël dans le service où elle est hospitalisée, l’adolescente exprime ce qu’elle a en elle et se concentre sur ce qu’elle fait. « Ça me donne même envie de faire un stage en jardinerie. » Quant à Cécilia*, même âge, elle apprécie de se « sentir fière » d’elle. « C’est une activité qui est très apaisante et qui a même un effet magique. »