Durbuy: le Damned Soul Festival fait son grand retour avec une affiche tournée vers l’international

Chez les Addonisio, père et fils sont des fans inconditionnels de musique metal. Mathieu et Franco, son papa, écument d’ailleurs ensemble les salles de concerts et les festivals. Cette passion pour la musique metal a conduit Mathieu à mettre sur pied son propre festival, le Damned Soul Festival, en 2018. Après une troisième édition réussie en 2020, cet événement a, malheureusement, été coupé court dans son élan. Les versions 2021 et 2022 du festival sont passées à la trappe en raison de la crise sanitaire qui a frappé le monde entier…

Une affiche internationale Mathieu Addonisio n’a eu d’autre choix que de se montrer patient. Et la patience a parfois du bon. En effet, l’organisateur a pris le temps de peaufiner l’affiche du Damned Soul Festival 2023. « Le thème de cette année tournera autour du death metal. Et à cette occasion, il y aura plus de groupes que les années précédentes. L’affiche sera tournée beaucoup plus vers l’international puisque nous aurons le plaisir de voir évoluer sur scène des groupes venus d’Angleterre, de Pologne, de Norvège et d’Italie. Autre nouveauté, cette édition prendra place, pour la première fois, au sein de la salle de la Laiterie de Tohogne. Un espace beaucoup plus grand que celui dont nous disposions les années précédentes », détaille l’organisateur.

À la veille du coup d'envoi de la 4e édition du Damned Soul Festival, Mathieu Addonisio se veut relativement confiant. « Les ventes en lignes ont été bon train. Aujourd'hui, il n'est plus possible de réserver via le net. Mais si vous ne disposez pas encore de votre droit d'entrée, pas de panique ! Sachez qu'il sera possible d'acheter sa place à l'entrée du festival, le jour même, au prix de 30 € le vendredi, de 40 € le samedi et de 60 € pour les deux jours », poursuit le Bomalois.

Demandez le programme La 4e édition du Damned Soul Festival aura donc lieu ces 6 et 7 janvier avec une programmation aux petits oignons. Jugez plutôt ! Le festival vous ouvrira ses portes le vendredi à 18h avec au programme : Ghost of Atlantis (18h30-19h), Cobra the Impaler (19h30-20h10), Saille (20h40-21h20), Hippotraktor (21h50-22h30), Azarath (23h-00h) et Eagles Road (00h30-2h). Le samedi, le festival vous sera accessible dès 11h30 avec au programme : Chapter of Chaos (12h-12h30), Obsolete Humanity (13h-13h30), Helslave (14h-14h30), Coffin Feeder (15h10-16h), Bodyfarm (16h30-17h40), Hideous Divinity (18h10-19h), Hate (19h30-20h30), Blood Red Throne (21h-22h15), Psychonaut (23h-00h) et Pothamus (00h30-1h10).