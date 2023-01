Procès des attentats à Bruxelles: l’audience suspendue jusqu’à jeudi dans l’attente des documents motivant les fouilles à nu des accusés

Ces derniers ont refusé que l’audience se poursuive tant qu’ils n’avaient pas reçu les documents prouvant que les fouilles à nu pratiquées mardi et mercredi avaient bien été motivées. Jonathan De Taye, conseil d’Ali El Haddad Asufi a annoncé qu’il ne pouvait pas représenter son client dans ces circonstances et qu’il déposerait des conclusions, bloquant de facto le procès, si l’audience se poursuivait. «Je veux d’abord savoir pourquoi les fouilles à nu sont toujours pratiquées», a-t-il déclaré.

Laurence Massart avait appelé, mercredi matin, le commissaire général de la police fédérale à venir témoigner afin de déterminer si la directive ministérielle, qui impose que les fouilles à nu avec génuflexion soient motivées et non systématiques, était appliquée. Celui-ci a affirmé qu’elle l’était et s’est engagé à transmettre les documents justificatifs pour les éventuelles fouilles futures mais également pour celles effectuées la veille et le jour même, aux avocats de la défense.

«On suspend l’audience jusque demain 09h00. À ce moment-là, s’il n’y a pas eu de fouilles à nu avec génuflexion les accusés sont là. S’il y a des fouilles et qu’ils ne sont pas là mais que la défense a reçu un document individualisé pour justifier la fouille à nu de chaque détenu, je prendrai une ordonnance de prise de corps, car il faut avancer», a déclaré Laurence Massart, visiblement agacée.

«La situation est grave et doit être débloquée, ça ne peut pas continuer comme ça, la poursuite du procès est en jeu», a-t-elle ajouté.

«La police se croit au-dessus des décisions de justice»

Les avocats de la défense ont déploré mercredi après le témoignage du commissaire général de la police fédérale que l’on ne leur ait pas transmis les évaluations censées motivées les éventuelles fouilles à nu de leurs clients, des documents qui existent pourtant pour les audiences de mardi et mercredi, a affirmé sous serment M. De Mesmaeker. «On en a pas vu la couleur, je ne dis pas qu’ils n’existent pas, je dis que j’aimerais les voir», a commenté Me Taelman. Sa consœur Me Paci a jugé la situation dramatique pour toutes les parties, ajoutant que la police agissait comme si elle se croyait «au-dessus des décisions de justice».

Le commissaire général a affirmé que les évaluations motivant les éventuelles fouilles à nu allaient désormais être transmises aux avocats de la défense, chaque jour. Ces derniers ont cependant regretté que les documents pour mardi et mercredi ne leur aient pas été transmis et ont demandé à ce qu’ils le soient lors d’une brève suspension d’audience, ne s’agissant «que d’un échange de mail».

Des avocats craignent des justifications stéréotypées ou illisibles car placées sous le sceau de la confidentialité. «Les documents sont peut-être en train d’être écrits pour hier tant l’évaluation a été rigoureuse», a ironisé Me Paci. «La police est sous les ordres du ministre», qui a pris ses responsabilités avec la directive du 2 janvier. «La police va-t-elle respecter la directive ? (...) J’ai l’impression que le jeu, c’est un peu de savoir comment on va contourner la décision» du juge des référés. Elle a qualifié la situation de dramatique, pour les victimes, les accusés, la Belgique et l’image «lamentable» qui en ressort. «La police se croit au-dessus des décisions de justice», a-t-elle affirmé.

Lors de l’audition du témoin, la présidente de la cour d’assises a suggéré à plusieurs reprises que la suppression des fouilles «arrangerait tout le monde», s’il était possible de garder des «mesures de sécurité idoines» pour les policiers.