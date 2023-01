Grâce à notre article, Jean, victime des inondations, a obtenu un compteur d’électricité en quelques jours alors qu’il attendait depuis… septembre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean Charette, un sexagénaire habitant rue Pont Walrand à Pepinster, a accumulé les galères depuis 1 an et demi. Sa maison a été ravagée d’abord par les inondations puis, une fois remise en état, un incendie y a causé des dégâts. Et pour couronner le tout, il attendait depuis le mois septembre, que RESA, le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège, vienne lui installer un nouveau compteur électrique.

C’est lorsque nous l’avons rencontré pour qu’il nous parle de l’incendie survenu dans son habitation qu’il nous a expliqué ne pas avoir de courant. « Suite aux inondations, le compteur électrique existant a été enlevé. On a fait une demande au mois de septembre en espérant qu’il soit remplacé. Depuis, on attend », nous expliquait, le jeudi 29 décembre dernier, le sexagénaire qui s’était arrangé avec son voisin qui « partageait » son raccordement électrique.