«Et v’lan, passe-moi Fernand!»: et Fernand Raynaud créa le premier one man show français Alors qu’on célébrera en 2023 le cinquantième anniversaire de sa mort brutale, ce docu offre un retour assez complet et touchant sur la vie de Fernand Raynaud, pionnier de l’humour français. Photonews

Par Jean-Jacques Lecocq

Un peu oublié aujourd’hui, alors qu’on célébrera en septembre prochain le cinquantième anniversaire de sa disparition, Fernand Raynaud fut la référence du comique sur scène, juste avant l’émergence des nouveaux humoristes plus féroces emmenés par Coluche au début des années 70. « Y’a comme un défaut », « Allô, tonton, pourquoi tu tousses ? », « Le 22 à Asnières », « C’est l’plombier », « Bourreau d’enfant » sont autant de références longtemps restées cultes ! Fils d’un ouvrier chez Michelin à Clermont-Ferrand, Fernand Raynaud, tout jeune, rêve déjà de faire rire. En 1943, il parcourt à vélo les 400 km jusque Paris, sous l’Occupation. Là, il joue partout, au cabaret ou dans les brasseries, durant les entractes au cinéma. Il fait du mime car c’est trop bruyant pour être entendu ! Une école à la dure. Il doit cependant revenir à Clermont, la tête basse. Un destin d’ouvrier l’attend… Mais non ! Il repart en 1948. Il multiplie les petits boulots, joue jusque dans les sanatoriums. Il souffre de voir que les sketchs qui retiennent le plus l’attention sont muets, comme l’opération de l’appendicite. Il pense qu’il ne pourra jamais devenir populaire. Une vie difficile, mais, acharné, il va se battre pour faire respecter les droits des humoristes, alors peu considérés. Il n’hésite pas à aller au procès, ce qui lui fait une réputation épouvantable, mais ce qui aidera cependant ses collègues et successeurs !

Bientôt, le sketch « Bourreau d’enfant » en fait enfin une vedette, intéressant le directeur artistique Jacques Canetti ou l’animateur télé Jean Nohain, qui le propulsent en haut de l’affiche. Tout s’enchaîne alors. En 1959, il est devenu le premier humoriste français à réussir à remplir seul un théâtre important pour un spectacle, au Théâtre des Variétés. Le premier one man show français est né ! Son spectacle est prévu pour douze dates, il restera un an, preuve de sa popularité. Pourtant, Fernand souffre de la comparaison avec Raymond Devos, aussi populaire mais bien plus apprécié de la critique plus « intellectuelle ». Fernand, lui, restait le populo !

Fernand Raynaud tente alors de changer son image, en finançant sur fonds propres la pièce « Le bourgeois gentihomme », mais la critique est épouvantable, les gens regrettent de ne pas retrouver leur « nigaud ». L’humoriste se rattrape, notamment via la radio avec un débutant, Jean-Pierre Foucault ! Il vend des milliers de disques, mais se sent persécuté par le fisc. Par rébellion, il achète pour 300000 francs, la somme qu’il doit aux impôts, une Rolls-Royce Silver Shadow blanche ! C’était aussi sa revanche sur ses origines modestes, et une façon d’enfin épater son père, déçu qu’il n’ait pas choisi un « vrai métier ». Une tentative vaine, d’ailleurs : quand il lui montrera sa Rolls, son paternel se contentera de répondre : « C’est une voiture, quoi. »