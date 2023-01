L’UZ Leuven obligé de reporter des soins non-urgents: «Nous avons en effet affaire à une combinaison de virus et à un nouveau pic corona»

La grippe sévit actuellement en Belgique. Et cela a des conséquences dans nos hôpitaux puisque, en raison de la circulation d’autres virus comme le Covid-19, ceux-ci sont sous pression. Et lorsque cela se combine avec l’absence de nombreux employés, à cause de cette maladie ou des vacances, cela implique de reporter des opérations non-urgentes.

C’est ce qui se passe actuellement à l’UZ Leuven qui a dû intervenir face à la situation. Résultat, la capacité des soins non-urgents a été réduite à 70 % des lits. « Nous avons en effet affaire à une combinaison de virus et à un nouveau pic corona. Nous prévoyons également une forte saison grippale. Notre personnel n’est d’ailleurs pas à l’abri de ces maladies et nous assistons actuellement à un important décrochage dû aux infections respiratoires. Dans notre hôpital il y a malheureusement une grande saturation de capacité », explique l’hôpital au Laatste Nieuws.