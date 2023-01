Des cambrioleurs s’introduisent chez Jérémy à Wellin: ils repartent avec sa camionnette du boulot chargée de matériel, «elle n’avait que 30.000 km au compteur…»

Et les voleurs ne se sont pas fait prier pour faire main basse sur tout ce qu’ils pouvaient. « Ils sont partis avec ma camionnette du boulot. Je l’avais achetée il y a 20 mois d’ici et elle n’avait que 30.000 km au compteur… À l’arrière de celle-ci se trouvait tout mon matériel professionnel : mes scies électriques, ma ponceuse, mon aspirateur… N’ayant plus de matériel pour bosser, je me retrouve au chômage forcé. Malheureusement, le préjudice ne s’arrête pas là. En faisant le tour de ma maison, j’ai constaté que les cambrioleurs étaient partis avec ma PS5 sous le bras, quelques montres ainsi que de l’argent liquide pour un montant de 3.000 € ! », peste Jérémy Liesnard.

Parti fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre en compagnie de ses amis Au Trébuchet, une discothèque de la région de Marche-en-Famenne, Jérémy Liesnard a eu une très mauvaise surprise en rentrant chez lui, le 1er janvier vers 6h du matin… « En me garant devant chez moi, j’ai constaté que la porte de mon garage avait été forcée et qu’elle était grande ouverte… Des cambrioleurs avaient réussi à pénétrer dans mon garage en forçant une vitre située sur le côté de la maison », explique celui qui exerce le métier de peintre-décorateur.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, Jérémy Liesnard a lancé un appel à témoins via Facebook. Et à l’heure d’écrire ces lignes, son post a été repartagé par plus de 130 internautes. « Une personne m’a même téléphoné pour me dire qu’elle avait aperçu ma camionnette circulant du côté de Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort), le 1er janvier peu après minuit. Malheureusement, la police n’a pas pu confirmer ou infirmer les dires de cette personne. Je ne me fais aucune illusion : je pense que je peux dire adieu à tout ce qu’on m’a volé », termine l’indépendant dépité.