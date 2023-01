Lionel Messi pensait brandir la Coupe du monde sur la photo la plus likée de l’histoire: il ne se doutait pas de sa méprise!

Les images de Lionel Messi champion du monde, avec son trophée dans les mains, ont fait le tour du monde. Sur Instagram, sa publication a même été la plus likée de l’histoire avec plus de 73 millions de likes. Et pourtant, un incroyable secret vient d’être révélé par le média argentin Clarin. Sur ce désormais célèbre cliché, Lionel Messi portait en réalité un faux trophée… et il n’était même pas au courant !

Comment est-ce possible ? Le média argentin dévoile que c’est en réalité un couple de supporters (Paula Zuzulich et Manuel Zaro) qui avait fabriqué cette réplique très réaliste du trophée mondial. Quelques instants après la remise du trophée officiel dans les mains de Messi lors de la cérémonie, le couple en question a confié sa réplique à un proche de Leandro Paredes dans les tribunes. Et le faux trophée a finalement atterri dans les mains de Lionel Messi, qui a célébré et été pris en photo avec sans savoir qu’il ne s’agissait pas de la version originale, qui était dans le même temps dans les mains d’Angel Di Maria.

Un photographe du média argentin a d’ailleurs intercepté un échange entre Messi et Di Maria, lors duquel la Pulga se rend compte qu’il ne porte pas le bon trophée : « Di María a dit à Leo qu’il avait fait son tour d’honneur avec une trucha(une fausse), et que c’est lui qui avait le vrai, c’est pour ça qu’ils ont rigolé ». Le faux trophée est finalement revenu dans les mains de ses propriétaires, après avoir été dédicacé par de nombreux joueurs argentins.