Un arrêt de bus touché par un incendie criminel, à Châtelet: trois jeunes suspectés

Les faits datent du 15 septembre de cette année : la police locale de Châtelet est appelée, on venait de mettre le feu à un bien dit immobilier. Il s’agissait, en fait, d’un abribus, dont un des cadres était effectivement détruit par les flammes, à l’arrivée de la patrouille. Sur place, la police aperçoit trois jeunes… Leur style vestimentaire correspond à la description donnée par le témoin de l’incendie : l’un est habillé en rouge, un autre de noir, et l’un des trois a un briquet dans sa poche… « Pourquoi on l’aurait fait ? » Bref, ces trois jeunes sont interpellés, auditionnés. Et tous trois nient formellement y être pour quelque chose ! « On était là entre amis, on s’était retrouvés ici, en face de l’arrêt de bus. » Plus de trois mois plus tard, tous trois étaient appelés à comparaître devant le tribunal de Charleroi : Nicolas et Jonathan, eux, étaient présents et assistés de leur avocat respectif. Le troisième, le porteur supposé du manteau rouge, faisait défaut…

Et Nicolas comme Jonathan, appuyés par leurs avocats, restent formels : « On n’y est pour rien, on n’a rien fait ! ». Tous deux présentent plutôt bien, ils ont 22 ans, l’un d’eux a certes une mesure probatoire sur la tête, mais le second est déjà bien inscrit dans son parcours professionnel, soutenu d’ailleurs par son patron, qui ne tarit pas d’éloges à son égard.

Acquittement souhaité Du côté du ministère public, on revient sur le déroulé des événements… « Un témoin appelle la police, après avoir vu et entendu trois jeunes, juste avant que l’aubette de bus ne prenne feu. Ce témoin, qu’on découvrira âgé de 12 ans à peine, se trouvait à au moins 50 mètres du lieu de l’incendie. Les policiers qui l’ont entendu l’ont décrit comme très enthousiaste » à l’idée de les aider dans leur enquête. Et il a donné des descriptions vestimentaires, correspondant en partie aux trois jeunes présents sur place. »

Pour le reste… Ce seul et unique témoin avait promis des photos et vidéos des faits. Photos et vidéos jamais retenues, prises de loin, floues, qui ne donnent rien aux dires du policier qui avait pu les voir le soir même des faits et qui n’ont même pas pu être versées au dossier parce que finalement jamais reçues…