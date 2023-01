Football (Namur): on devrait normalement jouer ce week-end en Provinciale

Alors que la reprise des championnats est déjà attendue pour ce week-end, une semaine plus tôt que prévu avec reprogrammation de la dernière journée de décembre (remise à cause du gel), on est en droit de se demander si on va bien pouvoir jouer en Provinciale ce samedi et dimanche. « Lundi, vu la météo et la pluie qui était déjà tombée, j’étais plutôt pessimiste mais désormais, j’ai l’impression qu’il n’y aura pas de remise générale », confie le président du Comité Provincial namurois Michel Cabaraux. « On prendra une décision vendredi matin, voire samedi matin s’il y a vraiment grosse détérioration du temps. Il va encore pleuvoir en cette fin de semaine mais pas énormément non plus. »

Les équipes premières masculines doivent donc s’attendre à jouer. La décision de remettre est match devrait dès lors être prise au terrain par l’arbitre. Les jeunes, eux, ne reprennent pas ce week-end.