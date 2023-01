«Génération 10 qu’on aime»: la grande époque de la variété belge

Décidément, RTL mise plus que jamais sur la nostalgie. Après nous avoir replongés dans les années « Mégamix » jeudi passé, on remonte encore davantage le temps pour célébrer cette fois les trente ans (et même un peu plus) de « 10 qu’on aime ». Durant plusieurs années, l’émission a fait les beaux jours de la chaîne privée en mettant à l’honneur en grande partie des artistes belges. Benny B, Claude Barzotti, Ivan Cevic, Sandra Kim, Wamblee, Nathalie Pâque, Morgane, Fortuna ou Christian Delagrange vont y trouver une fenêtre d’exposition qui fait cruellement défaut aujour d’hui sur nos chaînes nationales.

Sandrine Corman a retrouvé une partie de ces chanteurs pour l’émission diffusée ce dimanche soir, nous invitant ainsi à découvrir leur vie d’aujourd’hui. L’animatrice nous plongera aussi dans les coulisses des concerts « Génération 10 qu’on aime » qui se sont donnés fin octobre après plusieurs reports en raison du covid et qui ont rassemblé la plupart des vedettes de l’époque, un peu à la façon de la tournée « Stars 80 ».