Des débuts compliqués et une année qui se termine bien: le bilan est contrasté pour le secteur hôtelier bruxellois en 2022

Après deux années compliquées, le secteur hôtelier bruxellois espérait se relancer en 2022. Les chiffres sont meilleurs qu’en 2021, ce qui n’est évidemment pas étonnant suite aux différentes restrictions, impactant le tourisme, liées à la crise du covid. Par rapport à 2019, dernière année non impactée par la crise sanitaire, les chiffres sont toujours plus faibles. « 2022 est restée lourdement impactée par le Covid, surtout durant les six premiers mois », nous explique Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels hôtels Association (BHA).