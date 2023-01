Comment remplacer Teddy Teuma contre Anderlecht? Le casse-tête de Karel Geraerts à L’Union

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus que jamais, Teddy Teuma s’érige comme LE grand maître à jouer du matricule 10 cette saison. Comme si le départ pour Bruges de son compère du milieu de terrain, Casper Nielsen, l’avait sublimé, l’avait forcé à encore un peu plus prendre ses responsabilités. La preuve ? Ses statistiques depuis le mois de juillet 2022 sont tout simplement hallucinantes pour un milieu de terrain. Le capitaine s’est déjà montré décisif à 19 reprises (8 buts et 11 assists toutes compétitions confondues). Personne à Saint-Gilles ne fait mieux : ni Simon Adingra (9 buts et 7 assists), ni Dante Vanzeir (11 buts et 2 assists), ni encore Victor Boniface (7 buts et 4 assists).

Teddy Teuma a, de plus, quasiment tout joué depuis le début de la saison. Il n’a en effet manqué que deux rencontres, une en championnat (le 16 octobre contre Ostende) et une en Coupe de Belgique (le 16e de finale contre Cappellen le 9 novembre). Sans oublier que l’international maltais était titulaire lors des cinq dernières victoires de l’Union contre le RSCA… Karel Geraerts va donc devoir se montrer ingénieux pour remplacer à bon escient son numéro 10. Voici les possibilités qui s’offrent à lui.