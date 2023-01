La chaussée de Nivelles restera fermée à Pont-à-Celles… pour le moment

Il s’agit là d’une décision concertée des différents intervenants du chantier : le SPW, la zone de police et l’entreprise.

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier la prolongation du chantier et la fermeture de la voirie. À commencer par l’adhérence du revêtement actuel, qui n’est pas la même qu’avec la couche de finition. Un risque d’aquaplanage existe aussi en cas de forte pluie, causé par une accumulation d’eau en raison de l’absence de couche de finition. Les avaloirs se trouvent dès lors plus haut et ne peuvent pas remplir leur fonction.