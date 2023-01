«Le Martine’s Drag Show»: Gaëlle Garcia Diaz organise son propre concours de drag-queens sur Youtube, et ça cartonne

Les drag-queens Rose et Punani ainsi que Gaëlle Garcia Diaz et Léna Situations composent le jury de ce concours.

Il s’agit d’une émission de près de cinquante minutes, qui comptabilise déjà plus d’1,5 million de vues sur YouTube. De quoi faire trembler la RTBF, qui s’apprête justement à lancer son propre concours de travestis.

La drag-queen RuPaul et ses défilés hauts en couleurs (à voir sur Netflix) n’ont qu’à bien se tenir : Gaëlle Garcia Diaz vient de sortir la toute première édition du « Martine’s Drag Show » !

Dans la vidéo de l’influenceuse belge, qui compose le jury avec Lena Situations et le duo Rose & Punani, ce sont des stars du Web, comme McFly & Carlito, qui jouent le jeu de la transformation. Folie, paillettes et bonne humeur sont au programme de ce show de 50 minutes, qui on l’espère, sera renouvelé pour une seconde édition.