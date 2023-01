La commune de Beyne-Heusay perd son directeur financier après 24 années passées au poste

La commune de Beyne Heusay perd son directeur financier. Jean-Michel Mulders est en effet devenu depuis le 2 janvier le directeur financier ff de la Ville de Waremme.

L’homme de cinquante ans va évoluer dans un milieu qu’il connaît déjà. « J’ai travaillé quelques mois comme attaché parlementaire chez le Waremmien Robert Meureau puis j’ai travaillé durant quelques mois au CRAC comme employé avant de devenir directeur financier de la commune de Beyne-Heusay en novembre 1998. Après 24 ans là-bas, j’ai posé ma candidature pour la Ville de Waremme et j’ai été retenu. Je travaillais déjà à mi-temps à Waremme depuis le 10 octobre dernier et depuis lundi passé, je suis à temps plein à Waremme. J’habite à 7 ou 800 m de l’Hôtel de Ville ! Je pourrai me déplacer à pied ou à vélo », précise-t-il encore. « Pour l’anecdote, je conduis mon fils à l’école à 8h15 à Waremme et je suis à 8h20 à mon travail alors qu’auparavant, j’arrivais à 9h05 à Beyne-Heusay », sourit-il.