Une vague d’empoisonnements de chiens se répand-elle dans la région? À Jemeppe, Rosy, le chiot Beagle d’Elodie, en a été victime lors du Nouvel An, «le chien de l’un de mes voisins a été empoisonné au même moment»

Une vague d’empoisonnements est-elle en train de se répandre dans l’Entre Sambre et Meuse ? La question mérite d’être posée. Le mois dernier, nous vous avions relaté l’histoire de Happy et Lucky à Auvelais ou encore de Noisette à Vierves-sur-Viroin, tous victimes d’empoisonnement. Plus troublant encore, ces intoxications semblent suivre le même « mode opératoire » à savoir, du poison déposé dans le jardin des propriétaires.

Il y a peu de temps, Elodie avait retrouvé Rosy attachée à un arbre. - D.R.

Depuis lors, le phénomène ne s’est pas arrêté puisque c’est désormais du côté de Jemeppe-sur-Sambre, qu’il est apparu durant le week-end du Nouvel An. Elodie et sa chienne Beagle Rosy en ont d’ailleurs fait les frais.

« C’est encore un petit chiot », nous confie-t-elle, toujours sous le choc.