L’Ozempic à nouveau en stock ce vendredi: la délivrance du «coupe-faim ultime» reste sous surveillance

L’Ozempic, un médicament utilisé par les diabétiques pour réguler leur glycémie sous forme d’un stylo injectable, était en rupture de stock dans de très nombreuses officines. Une situation qui compliquait la vie des diabétiques qui en avaient vraiment besoin, et qui avait poussé l’AFMPS (l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) à émettre des recommandations pour en limiter l’accès aux seuls diabétiques, sur base d’une prescription médicale. Des alternatives avaient aussi été proposées pour permettre aux personnes diabétiques de poursuivre leur traitement anti-diabétique avec d’autres molécules et médicaments…